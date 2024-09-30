В Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

сегодня в 12:08

В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за риска пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Синоптики спрогнозировали пожарную опасность в Московской области. Период предупреждения будет длиться до 00 часов 1 октября

Местами в Подмосковье будет чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Это означает, что, возгорание может появиться вследствие высоких температур и от любого источника огня. Такой пожар считается самым опасным.

Такой же уровень погодной опасности был объявлен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московский регион 30 сентября придет похолодание. Температура будет от 12 до 14 градусов тепла.