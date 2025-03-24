В Московский регион придет тепло 24 марта

Гидрометцентр РФ: ветер до 11 м/с будет в Московском регионе 24 марта

Днем 24 марта в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе днем в понедельник ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от трех до пяти градусов тепла. Ожидается облачная погода, дождь. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус писал, что в Москве обновили суточный рекорд высокого атмосферного давления.