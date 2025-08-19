В молодежном центре «Космос» Королева пройдет день открытых дверей

24 августа в 12:00, в молодежном центре «Космос», расположенном в мкр. Первомайский, пройдет День открытых дверей. Это замечательная возможность для всех желающих узнать о широком спектре программ и мероприятий, предлагаемых центром, как бесплатных, так и платных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии гости смогут познакомиться с новыми проектами, задать вопросы специалистам и выбрать занятие по душе. Молодежный центр «Космос» предлагает множество направлений — от творческих кружков до спортивных секций.

Молодежный центр «Космос» Королева сегодня объединяет более 40 тысяч молодых жителей города. Два отделения центра – в Центральном городском парке и в микрорайоне Первомайский – пользуются большой популярностью. Здесь каждый день проходят самые разные активности, творческие и образовательные площадки, мастер-классы и встречи с интересными людьми.

Ждем всех по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.