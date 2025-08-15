В мкр Востряково Домодедова благоустраивают территорию вокруг амбулатории

Комплексные работы по благоустройству рядом с амбулаторией в микрорайоне Востряково Домодедова начались в первых числах августа по поручению главы округа Евгении Хрусталевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проведены демонтажные работы старых тротуаров, пешеходных дорожек, которые пришли в негодность. Будет выполняться демонтаж асфальтового покрытия с устройством нового, расширение парковки до 13 парковочных мест», — рассказал главный инспектор управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа Домодедово Артур Ломов.

Ранее здесь могли размещаться не более 5 автомобилей, поэтому увеличение парковки более чем вдвое станет значительным плюсом, особенно с учетом роста числа пациентов. В проекте также предусмотрены места для инвалидов и благоустройство сквера, разделяющего парковку и проезжую часть.

Кроме того, появится новая автобусная остановка, что обеспечит необходимую транспортную доступность к амбулатории.

«Она будет полностью в плитке. До этого здесь была трава, кусты, то есть не совсем приглядный вид был. И будет установлена новая посадочная площадка автобусная», — добавил Ломов.

Контроль за ходом работ осуществляется почти ежедневно, и, несмотря на погодные условия, строители намерены завершить благоустройство к 1 сентября. Также идут работы на заднем дворе амбулатории, где обновляют парковку для автомобилей скорой помощи.

Сейчас работы ведутся и возле туберкулезного диспансера в микрорайоне Северном, где парковка уже практически готова. Ранее здесь не было парковочных мест, а теперь уже можно разместить 6 автомобилей у медицинского учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.