В мкр Левобережный Химок 30 мая начнет работу выездная администрация

30 мая выездная администрация начнет работу в микрорайоне Левобережный округа Химки. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию городского округа. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Профильные специалисты проведут прием 30 мая с 16:00 до 20:00 по адресу: мкр. Левобережный, улица Совхозная, дом 16 стр. 6 (Средняя общеобразовательная школа № 29). Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт.

В формате выездной администрации каждый житель городского округа Химки сможет получить консультации и задать вопросы представителям администрации города и профильным службам по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства, безопасности. Такой формат востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 19 выездных администраций. К профильным специалистам обратились почти 1 000 химчан. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.