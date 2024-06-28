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В Минобороны РФ передали более 190 тыс. единиц имущества, изъятого у правонарушителей

С января 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Минобороны РФ 190,6 тыс. единиц имущества, изъятого у правонарушителей по решениям судов за различного рода совершенные преступления, сообщает ТАСС .

Как напомнил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов во время XII Петербургского международного юридического форума, процесс передачи конфискованного имущества Минобороны РФ осуществлялся в рамках постановления правительства от 8 сентября 2023 года.

В числе конфискованного имущества автомобили, лодки, строительная и компьютерная техника, табачная продукция, древесина и другое.

Ранее в ФССП РФ отметили, что злостным неплательщикам алиментов могут запретить ходить на футбол. Это будет сделано в качестве косвенных мер воздействия на должников.