В Минобороны РФ передали более 190 тыс. единиц имущества, изъятого у правонарушителей
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С января 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Минобороны РФ 190,6 тыс. единиц имущества, изъятого у правонарушителей по решениям судов за различного рода совершенные преступления, сообщает ТАСС.
Как напомнил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов во время XII Петербургского международного юридического форума, процесс передачи конфискованного имущества Минобороны РФ осуществлялся в рамках постановления правительства от 8 сентября 2023 года.
В числе конфискованного имущества автомобили, лодки, строительная и компьютерная техника, табачная продукция, древесина и другое.
Ранее в ФССП РФ отметили, что злостным неплательщикам алиментов могут запретить ходить на футбол. Это будет сделано в качестве косвенных мер воздействия на должников.