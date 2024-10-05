В Минобороны рассказали о невозможности эвакуировать жителей Угледара

В Минобороны России рассказали, что сейчас пока невозможно эвакуировать около сотни жителей, которые остаются в Угледаре, сообщает РИА Новости .

Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — говорится в заявлении.

Штурмовик с позывным «Макс» рассказал, что гражданское население укрывается в основном в подвалах, 16 человек прятались в школе. «У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», — отметил он.

Российские военнослужащие полностью освободили город Угледар в Донецкой Народной Республике от присутствия Вооруженных сил Украины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что этот населенный пункт является стратегически важным из-за своего местоположения на стыке запорожского и донецкого фронтов.