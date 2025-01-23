В Минчистоты Подмосковья определили ключевые векторы работы инспекторов на 2025 год

Территориальным отделом № 4 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья в рамках рабочего совещания были подведены итоги работы за 2024 год, а также поставлены цели и определены задачи на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевые направления деятельности территориальных отделов министерства в городских округах Чехов, Подольск и Серпухов:

осуществление жилищного надзора и лицензионного контроля за деятельностью управляющих компаний;

надзор за соблюдением норм и правил благоустройства;

контроль по обращению с отходами производства и потребления;

работа по обращению граждан.

«Всего в 2024 году территориальным отделом выявлено более 34 тыс. нарушений по различным направлениям надзорной деятельности. Выдано 2 051 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства и возбуждено 977 административных дел», — сказал начальник территориального отдела № 4 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Андрей Федоров.

В территориальный отдел за год поступило 15 023 обращения граждан, учреждений и предприятий, из них:

12 202 — по нарушениям жилищного и лицензионного законодательства;

2 022 — в сфере благоустройства территорий;

325 — в сфере обращения с отходами.

Все обращения рассмотрены в установленный законом срок, нарушений законности при рассмотрении обращений не допущено.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.