В Микулинской гимназии округа Лотошино провели семейную школьную ярмарку

12 сентября в России отмечается День семейного общения. В этот день коллектив Микулинской гимназии в округе Лотошино провели семейную школьную ярмарку, сообщает пресс-служба администрации округа.

На празднике побывал заместитель главы округа Никита Махлюев.

«Дети вместе с родителями подготовили для мероприятия тематические площадки народного промысла всех мастей. Здесь были представлены кулинарное творчество, декоративное и художественное искусство, кузнечное дело и многое другое. Этот прекрасный семейный праздник — скрепа для основ традиций и семейных ценностей», — сказал Никита Махлюев.

Каждая площадка была оценена в различных номинациях. По итогам конкурса члены жюри в лице почетных гостей вручили победителям залуженные награды.

«Семья для каждого из нас — это самое дорогое на свете. Это те, кто поддерживают нас в трудные времена, радуется нашим успехам и разделяет с нами все радости и печали. Сегодня мы возрождаем давнюю традицию — семейную ярмарку. Дети вместе с родителями продемонстрировали мастерство и умения в самых разных направлениях. Мероприятие станет традиционным для гимназии», — сказала директор Микулинской гимназии Наталья Никитина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.