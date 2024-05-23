В МФЦ столицы приостановят выдачу прав и регистрацию авто 26 мая

26 мая из-за плановых технических работ будет приостановлено предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в многофункциональных центрах столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Работы планируется провести с 09:00 до 22:00.

Административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться специалистами в штатном режиме.

Всем, кто записался на прием на 26 мая, будет дана возможность обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, в другие рабочие дни.