В МФЦ Щелкова состоялась торжественная церемония вручения паспортов

В праздничной атмосфере, в присутствии друзей и родственников, в конференц-зале МФЦ юные жители округа получили свои первые паспорта.

Самый важный документ ребятам вручили заместитель главы округа Дмитрий Толмачев и директор МФЦ городского округа Щелково Илья Шумейко. Они поздравили подростков и пожелали им успехов в жизни, достижения новых вершин, а также следовать зову совести, любить Родину, осуществлять задуманное и покорять новые высоты. Всего в этот раз свои паспорта получили 11 человек: 4 девочки и 7 мальчиков.

Ребята получили приятные подарки в память о церемонии вручения первого паспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.