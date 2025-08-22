В МФЦ Подмосковья прошла серия детских мастер-классов

сегодня в 13:51

В подмосковных офисах «Мои Документы» в День Государственного флага России прошли детские творческие мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«В МФЦ Подмосковья большое внимание уделяют воспитанию молодого поколения в духе патриотизма. Подобные активности помогают детям в увлекательной форме познакомиться с одним из главных символов нашего государства, узнать о нем что-то новое и интересное», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Маленькие посетители офисов рисовали, лепили, делали яркие аппликации и поделки в виде российского триколора. В МФЦ Богородского округа провели конкурс детских рисунков.

По традиции в День флага заявителям также раздавали ленты, значки, флажки и шары с государственной символикой. Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в увлекательных викторинах на знание основных фактов о российском флаге и получить символические призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.