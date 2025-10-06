В МФЦ Подмосковья прошла серия детских мастер-классов «Открытка для учителя»

В подмосковных офисах «Мои Документы» в преддверии Дня учителя прошли детские творческие мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«День учителя — праздник, который важен в любое время. Мы провели творческий мастер-класс, чтобы выразить признательность тем, кто когда-то дал нам самим столь необходимые знания, и тем, кто сегодня дает путевку в жизнь нашим школьникам и студентам», — сказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Дети нарисовали для своих учителей открытки, сделали аппликации из цветного картона, украсили композиции осенней листвой. Сотрудники МФЦ помогали участникам мастер-классов сделать подарок педагогам.

Принять участие в мероприятии и подготовить открытку для учителей смогли все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.