В МФЦ Подмосковья пройдут детские мастер-классы

МФЦ Московской области станут площадкой для проведения творческих мастер-классов для детей «Открытка для учителя», которые состоятся 2 и 3 октября. Присоединиться могут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Маленькие участники смогут своими руками сделать макет праздничной открытки для любимого педагога. Двухдневная серия мастер-классов станет праздником детского художественного творчества в МФЦ.

День учителя традиционно отмечается в России 5 октября. Это день благодарности за тот вклад, который учителя вносят в воспитание и образование молодого поколения.

Со списком офисов многофункциональных центров, в которых пройдут детские мастер-классы, а также с датами и временем их проведения можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.