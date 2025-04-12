В мессенджере WhatsApp произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в мессенджере WhatsApp, пик пришелся на 18 часов, следует из данных на сайте Downdetector .

Чаще всего сбой наблюдался у жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирской области.

Пользователи жаловались на неполадки оповещений, общий сбой, сбой мобильного приложения и личного кабинета. В частности, они писали, что не приходят и не отправляются сообщения, а также не загружаются медиа.

Ранее сбой наблюдали в работе сервисов Т-Банка. Россияне пожаловались на проблемы с работой СБП.