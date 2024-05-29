В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье с 30 мая по 1 июня

В период с 30 мая по 1 июня в Московской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели советуют ограничить выходы на природу и быть предельно аккуратными при обращении с огнем. Не стоит разводить костры в лесу и под кронами деревьев и бросать горящие спички, окурки и горячую золу в траву.

При сжигании мусора расстояние до хвойных деревьев должно быть не менее 50 м, а территория должна быть очищена в радиусе 25–30 м.

В МЧС призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать правила пожарной безопасности. При необходимости стоит обращаться в службу спасения 112 или по телефону доверия МЧС: 8 (498) 505-41-70.

Ранее на территории Подмосковья и столицы продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. Предупреждение из-за высокой пожароопасности 4 класса действует до 11 часов 31 мая.