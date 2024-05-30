сегодня в 13:02

В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

Жителей и гостей столицы предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в четверг. На мегаполис надвигаются кратковременный дождь и гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Согласно прогнозу синоптиков, грозы и дожди ожидаются в столице до 22 часов. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В МЧС посоветовали водителям при неблагоприятной погоде снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств. Не стоит совершать внезапные маневры и парковать автомобиль под деревьями.

Пешеходам посоветовали не стоять возле шатких конструкций, не прятаться под деревьями, а также внимательно следить за детьми. В случае необходимости нужно звонить по номеру 101 или 112.

Также в столице действует «оранжевый» уровень опасности погоды. Его объявили из-за 30-градусной жары до 18 часов 31 мая.