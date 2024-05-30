«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

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В столице действует «оранжевый» уровень опасности погоды, его объявили из-за 30-градусной жары до 18 часов 31 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды.

Кроме того, в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за высокой вероятности пожаров.

Такой же уровень опасности объявлен в Ярославской, Воронежской и Белгородской областях. На остальной территории ЦФО действует предыдущий, «желтый», уровень опасности погоды.

30 и 31 мая в Московском регионе ожидается жаркая погода. Температура будет подниматься до плюс 28 — плюс 30 градусов. 31 мая местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза.