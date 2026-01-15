В MAX опровергли информацию о взломе мессенджера

Информация о якобы взломе мессенджера Max является очередным фейком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

«Информация из анонимного источника — очередной фейк», — заявили представители платформы.

До этого анонимные хакеры сообщили об утечке данных более 15 млн пользователей мессенджера.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX. Такая функция будет доступна при покупке табака, энергетических напитков и алкоголя, и в ряде других случаев, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Развитая система видеосвязи и конференций делает мессенджер MAX выгодным инструментом для удаленной работы и обучения. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

