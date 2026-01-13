Мессенджер MAX удобен для удаленной работы — эксперт
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Развитая система видеосвязи и конференций делает мессенджер MAX выгодным инструментом для удаленной работы и обучения. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.
«Качество передачи видео и аудио остается стабильным даже при слабом интернете, а масштабируемость платформы позволяет проводить крупные встречи и вебинары без перебоев и потери данных», — сказал эксперт.
По его словам, удобные функции записи, расшифровки диалогов и совместного просмотра файлов расширяют возможности для командной работы.
