В Мариуполе представили мурал «Подвиг строителей» на арт-фестивале #M’Art

На I Всероссийском арт-фестивале M’Art представили мурал «Подвиг строителей» в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Мурал: «Подвиг строителей» показывает эскиз нашего красочного коллажа-диптиха посвящен строителям и работникам из самых разных сфер от маляра до монтажника-высотника.

С 2022 года десятки тысяч строителей и рабочих задействовано в восстановлении не только Мариуполя, но и других городов новых территорий России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Фестиваль современного искусства «M’Art» проходит при поддержке фонда капитального ремонта Московской области, ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Минстроя России.

Реализацией уникального проекта занимается ассоциация художников «Graffiti Russia/Граффити Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.