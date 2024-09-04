В Мариуполе открыли восстановленные подмосковными строителями школу и детсад

В Мариуполе состоялось торжественное открытие средней общеобразовательной школы № 68 и детского сада № 83. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, представители региона и ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ООО «РКС-НР», а также фонда капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Учебные заведения были восстановлены силами строителей из Московской области в рамках масштабной программы по реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках. В ходе ремонтно-восстановительных работ был проведен комплексный капитальный ремонт зданий: восстановлена целостность конструкций, отремонтированы кровли и фасад, заменены все внутренние инженерные коммуникации с установкой современного оборудования.

На прилегающей территории школ и детских садов установлены новые спортивные элементы и малые архитектурные формы, уложены новые асфальтированные дорожки и проведено благоустройство.

Средняя общеобразовательная школа № 68 теперь готова принять 870 учеников, а детский сад № 83 рассчитан на 220 детей. Эти учебные заведения станут важными центрами образования и развития для местных жителей, способствуя восстановлению нормальной жизни в регионе.

«Восстановление и модернизация образовательных учреждений в Мариуполе и других городах Донецкой и Луганской Народных Республик — это не просто ремонт, это вклад в будущее, в развитие подрастающего поколения, их образование и комфорт. Мы гордимся результатами, которых удалось достичь благодаря слаженной работе наших специалистов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Всего специалистами из Московской области в Донецкой Народной Республике завершен комплексный капитальный ремонт 8 школ и 11 детских садов в Мариуполе, а также двух школ в Макеевке. В Луганской Народной Республике проведен ремонт школы в Брянке и завершается восстановление детского сада в Рубежном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.