В майские праздники поменяется график работы соцучреждений Москвы

Во время майских праздников социальные учреждения Москвы будут работать по особому графику. Изменения затронут детские и взрослые поликлиники, молочно-раздаточные пункты, МФЦ и др., сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Взрослые поликлиники 1, 4, 8, 9 и 11 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2, 3 и 10 мая — с 09:00 до 18:00. Помощь на дому, а также кабинеты ОРВИ будут функционировать по аналогичному графику.

Детские поликлиники 2, 3 и 10 мая будут открыты с 09:00 до 15:00. Медицинская помощь на дому будет оказываться в праздничные дни с 09:00 до 15:00. Аналогичный график и у кабинетов ОРВИ.

Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы — каждый день с 06:30 до 15:00. МФЦ не будут работать только 1 и 9 мая.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей не будет функционировать 5, 8, 9, 10 и 11 мая.