В Лыткарине завершили строительство нового корпуса гимназии

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области по результатам проведенной проверки выдали заключение о соответствии простроенного учебного корпуса в городском округе Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 6-м микрорайоне округа построили новое здание для учащихся гимназии. Образовательное учреждение рассчитано на 270 учащихся, площадь здания — 4,6 тыс. кв. м. В четырехэтажном корпусе будут учиться ребята средней школы — с 5-го по 9-й классы. В здании размещены учебные классы, мастерские для труда мальчиков и девочек, актовый и спортивный залы, медицинский блок. Также здесь откроют столовую вместимостью 135 человек, информационно-библиотечный центр и кабинет психолога.

Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии нового корпуса школы в Лыткарине.

Возводить здание начали в июне 2023 года, а завершить строительство согласно проекту должны были только в конце 2024 года, а открыть только в сентябре 2025 года. Однако застройщик приложил максимум усилий, благодаря чему завершить строительство удалось раньше, что позволит школьникам начать обучение в новом здании значительно раньше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.