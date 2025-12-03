В Лыткарине выбрали лучшего воспитателя года

2 декабря в Лыткарине состоялся ежегодный конкурс «Воспитатель года», который отмечает заслуги педагогов дошкольных учреждений города. В этом году на звание лучшего воспитателя дошкольных отделений претендовали четыре опытных специалиста, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс состоял из нескольких этапов, каждый из которых требовал от участниц не только профессионального мастерства, но и искренней любви к своему делу. В первом туре «Моя педагогическая находка» конкурсантки делились авторскими методиками работы с дошкольниками. Второй этап был посвящен практическому педагогическому мероприятию с детьми, где оценивали умение заинтересовать юных воспитанников. Третий тур включал образовательную работу с родителями — важными партнерами в воспитательном процессе. Финальным испытанием стала творческая мастерская, где каждая участница проявила индивидуальность и профессиональный стиль.

Победительницей конкурса признана педагог дошкольного отделения гимназии № 7 Вера Николаевна Нехорина. Ее победа стала заслуженной наградой за талант, труд и стремление к постоянному профессиональному развитию.

«Уважаемые воспитатели! Спасибо за вашу работу, за терпение, за каждый день, который вы посвящаете детям. Вы создаете ту среду, где растут личности — уверенные в себе, любопытные, умеющие дружить и мечтать», — отметил глава округа Константин Кравцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.