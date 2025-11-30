В Лыткарине в 2025 году обновят центральную площадь перед Домом культуры «Мир»

В Лыткарине в следующем году начнется реконструкция центральной площади перед Домом культуры «Мир». Работы охватят территорию около 1,8 гектара и включат обновление скверов, установку новых малых архитектурных форм и монтаж освещения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В 2025 году в Лыткарине планируется масштабное благоустройство центральной площади, расположенной перед Домом культуры «Мир». Проект предусматривает реконструкцию пешеходных дорожек, удаление старых и больных деревьев, а также установку новых качелей, лавочек и урн. На территории появится современное освещение и будет подключена система видеонаблюдения «Безопасный регион» для повышения уровня безопасности.

Сейчас специалисты проводят предпроектные работы: анализируют состояние инфраструктуры и разрабатывают концепцию благоустройства. Перед началом основных работ планируется организовать обсуждение с жителями города, чтобы учесть их предложения по будущему облику площади.

Завершить проектные работы планируется до начала лета, чтобы летом приступить к реконструкции. Благоустройство будет реализовано в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на создание удобной и привлекательной городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Ленинский городской округ, чтобы проверить, как проходит строительство Южно-Лыткаринской автодороги, три участка которой откроют уже этой зимой.

«Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, еще ряд участков позволят нам разгрузить юго-восток Подмосковья. Эта 45-километровая дорога крайне важна. Надеемся, что в следующем году увидим заметные перемены. Очень большая работа идет по переустройству сетей, спасибо «Газпрому», «Россетям». От них многое зависит. Коллеги идут навстречу, находят максимально рациональные пути», — заявил Воробьев.