В Лыткарине строят новый исторический парк

сегодня в 16:20

На территории исторической усадьбы «Лыткарино» начались работы по созданию нового сквера. Один из приоритетов проекта — сохранить исторический облик этого значимого для города места, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее, в 2012 году, здесь был создан парковый ансамбль, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года. В рамках проекта были установлены солнечные часы, памятник князю Александру Ивановичу Чернышёву, обустроены аллеи, газоны и зоны отдыха.

В новом сквере, который станет продолжением существующего, появятся амфитеатр, розарий, зона отдыха с шахматными столами и точка буккроссинга. В парке также будет установлен бюст Никиты Зотова — первого владельца усадьбы и наставника Петра Великого.

В рамках первого этапа благоустройства выполнено планирование участка, оформлена разметка пешеходных дорожек и функциональных зон, также в данный момент идет подготовка к прокладке инженерных коммуникаций для освещения и систем видеонаблюдения.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Завершить работы планируется в сентябре текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.