В Лыткарине прошла театрализованная игровая программа «Бал цветов»

В Лыткаринском музее прошла познавательная театрализованная игровая программа «Бал цветов», рассчитанная на гостей от 6 лет и старше. Это мероприятие стало настоящим путешествием в золотой век русской культуры — в эпоху усадеб, изысканных манер, галантных кавалеров и блистательных дам, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Бал в усадьбе — это не только исторические танцы XIX века, но и знакомство с дворянскими и светскими традициями того времени, это погружение в изящный мир, где галантные кавалеры и обворожительные дамы почувствуют себя представителями золотого века русской культуры», — отметили сотрудники музея.

Основная часть программы развернулась в зале, стилизованном под усадебный бальный зал, где участники не только освоили основы исторических танцев, но и поучаствовали в старинных играх, как это делали гости балов в эпоху Пушкина и Лермонтова.

Также на базе Лыткаринского историко-краеведческого музея функционирует клуб «Реверанс» для старшего поколения. Участники клуба постоянно изучают новые постановки прошлых эпох

Также началось строительство сквера нового рамках госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» и президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Новое пространство станет продолжением парка при музее.

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