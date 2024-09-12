В Лыткарине приступили к строительству новой детской площадки

Заместитель председателя совета депутатов городского округа Лыткарино Василий Дерябин и депутат Кумпан Татьяна проконтролировали ход строительства детской площадки квартала 3А и пообщались с жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки депутаты пообщались с представителем подрядной организации и осмотрели как происходит установка игрового оборудования. Как отметил подрядчик, площадка будет оборудована как для малышей, так и для детей-подростков. Конструкции рассчитаны для детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Закончив мониторинг площадки, депутаты пообщались с местными жителями, которые отзывчиво поделились положительными впечатлениями о детской площадке.

«Конечно, детям нужно все самое лучшее, думаю на новой площадке им очень понравится» — добавила жительница дома № 7.

Всего в этом году проводят работы по модернизации шести детских игровых площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.