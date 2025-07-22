В Лыткарине модернизируют систему «Безопасный регион»

В городском округе Лыткарино продолжается активное развитие системы видеонаблюдения «Безопасный регион», обеспечивающей круглосуточный контроль за безопасностью и порядком на территории муниципалитета. Сегодня в рамках этой системы функционируют 1 256 камер, охватывающих как жилые, так и общественные пространства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наибольшее количество камер — 446 — установлено на подъездах жилых домов, что позволяет эффективно контролировать прилегающие территории и повышать уровень безопасности жильцов. Существенное внимание уделено и образовательным учреждениям: на 28 корпусах шести школ и детских садов размещено 275 камер. Без внимания не остались и детские игровые площадки — здесь функционируют 50 камер.

Система охватывает также объекты культуры, спорта и прилегающие к ним территории, учреждения здравоохранения и соцобслуживания, площадки сбора твердых коммунальных отходов, дороги и остановки общественного транспорта, парковки и другие общественные пространства.

Все новые объекты благоустройства в обязательном порядке оборудуются камерами видеонаблюдения — в 2025 году это будут территории на Парковой улице и в Усадьбе «Лыткарино». Всего же в текущем году планируется ввести в эксплуатацию более 180 камер. На данный момент подключены к системе 77 новых камер, из них 33 — в рамках проекта по организации видеонаблюдения в подъездах. В ближайшее время к «Безопасный регион» заработает на территории лесопарка Волкуша — это 81 камера системы.

«Система видеонаблюдения — не только профилактический инструмент, но и эффективное средство борьбы с правонарушениями. Современные технологии позволяют с высокой точностью идентифицировать нарушителей. Камеры фиксируют акты вандализма, помогают оперативно установить личности злоумышленников и принять меры. Благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами, нарушители устанавливаются в короткие сроки, а причиненный ущерб устраняется за их счет», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.

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