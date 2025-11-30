В Лыткарине для семей участников СВО провели кулинарный мастер-класс ко Дню матери

В Лыткарине в честь Дня матери организовали кулинарный мастер-класс для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие прошло в лесопарке Волкуше и включало творческие занятия для детей и встречу с врачом для женщин, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В лесопарке Волкуше в Лыткарине состоялось тематическое мероприятие для семей военнослужащих, приуроченное ко Дню матери. Для детей был организован мастер-класс по приготовлению выпечки, а также творческие занятия по изготовлению подарков для мам.

Женщины приняли участие во встрече с акушером-гинекологом, который рассказал о важности женского здоровья и дал рекомендации по его поддержанию. Сотрудники администрации ответили на вопросы присутствующих и помогли в решении бытовых вопросов.

Юлия Горохова, жительница Лыткарина, поделилась впечатлениями.

«Мероприятие просто супер, очень приятная теплая атмосфера, все прошло отлично. Особенно ребенку понравился мастер-класс. После приготовления пиццы дети подписали открытки и разрисовали воздушные шарики, после чего каждый вручил от себя своей маме подарки», — рассказала она.

В завершение встречи матери и жены военнослужащих получили памятные подарки и слова благодарности за их труд и стойкость.

«Такой мастер-класс – это не только возможность для детей и родителей провести время вместе, но и важный символ поддержки семей участников специальной военной операции. Мы рады, что смогли создать теплую и дружелюбную атмосферу, где каждая мама и ребенок почувствовали внимание и заботу», — пояснила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.