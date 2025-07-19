В Луховицах состоится 12-й межрегиональный фестиваль «Царская уха»

В субботу, 19 июля, в поселке Белоомут округа Луховицы состоится уже ставший традиционным фестиваль «Царская уха». Организаторы готовят для посетителей массу сюрпризов. И, конечно же, гостей накормят вкусной ухой, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фестиваль начнется с утра и продлится до позднего вечера. Основным его местом действия станет поле рядом с Белоомутским паромом на левом берегу Оки. Организаторами фестиваля выступают администрация муниципального округа Луховицы и Центр культуры «Заречье». Начнется фестиваль с проведения турнира по рыбной ловле на Белоомутском пляже. Попробовать силы в нем может каждый. Сбор и регистрация участников начнутся в 05.00, а сам турнир стартует в 06.00 и продлится три часа.

«В 10.00 заработают локации на поле: мастер-классы, „Город мастеров“, вернисаж, выставки, фудкорт, детский развлекательный городок и, конечно же, будет традиционное выступление историко-патриотического клуба „Белый кречет“. В 12.00 состоится торжественное открытие фестиваля, и дальше уже пойдёт насыщенная концертная программа», — сказала директор Центра культуры «Заречье» Людмила Рыкова.

К проведению фестиваля присоединится Международный альянс кулинаров. В этом году они уже участвовали в местных праздниках «Кухня фермера» и «Луховицкий огурец». Жителям округа команда альянса понравилась, поэтому теперь в Луховицах они желанные гости. В казане на170 лшеф-повара сварят царскую уху по уникальному рецепту. Они основательно готовятся к этому событию и уже запаслись достаточным количеством рыбы.

Площадка Международного альянса кулинаров заработает с левой стороны от главной сцены в 13.00. Планируется, что раздача ухи начнется в 16.30. Вместе с этим шеф-повара устроят развлекательную программу, в том числе проведут творческий стенд-ап и мастер-классы.170 лна всех гостей фестиваля не хватит, поэтому дополнительно уху будут готовить и раздавать сами организаторы, чтобы никто не ушел, не отведав супа.

«Вечерняя программа также насыщенная. Будет выступление кавер-групп „Не спеша“ и „Дэфанс“. Еще выступит экс-солист группы „Фристайл“ Сергей Дубровин. Завершится фестиваль в 23.00. Поэтому всех приглашаем. Тема фестиваля — русское подворье. Окунитесь в русскую культуру и отведайте вкусной ухи», — отметила Людмила Рыкова.

Вход на фестиваль «Царская уха» для участников бесплатный. Возрастные ограничения отсутствуют.

Организаторы просят учесть, что паромная переправа в поселке Белоомут перевозит через Оку только пассажиров. Ходки будут регулярными, как только на берегу соберутся 12 человек. Такова вместимость понтона. На личном транспорте на фестиваль можно попасть через паромные переправы в Ловцах и Дединове, или в объезд через Сельниково.

Вход на площадку фестиваля свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.