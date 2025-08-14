В Луховицах пройдет акция «Ночь в парке»
Фото - © Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы
16 августа в день празднования 68-го рождения города Луховицы пройдет акция «Ночь в парке». Организатором события выступает команда Дома культуры «Старт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Акция состоится на территории центральной части городского парка, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева. Мероприятие начнется в 16.00 с открытия фотозоны. В это же время стартуют аниматорская программа и творческие мастер-классы.
С 17.00 над парком Воробьева и площадью у Дома культуры «Старт» состоится демонстрационный праздничный пролет трех самолетов с Луховицкого авиационного завода.
В 17.00 для участников праздника заработает Аллея игр. С 17.30 на территории парка появятся ходулисты — артисты на ходулях.
Кульминацией акции станет концертно-развлекательная программа. Она пройдет с 19.00 до 21.00. Затем на площади у ДК начнется дискотека.
На акцию приглашаются жители и гости города — как дети, так и взрослые. Участие свободное. 0+
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.