В Луховицах определили места, где огородники могут заниматься сезонной торговлей

В Луховицах стартовал период сезонной торговли. Он продлится до 31 октября. Для жителей определены три места сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией растениеводства. Это рассада и саженцы, овощи, фрукты, ягоды и цветы, которые выращены на личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первая площадка, где разрешена торговля — Луховицы, переулок Советский, у дома 4а, где швейная фабрика. Вторая — Луховицы, улица Жуковского, у дома 27, где пешеходная зона. Также продать сельскохозяйственную продукцию растениеводства можно на сельскохозяйственном рынке «Союз» по адресу: Луховицы, улица Пушкина, дом 153а.

«Жителям при осуществлении торговли требуется иметь при себе паспорт и справку о наличии личного подсобного хозяйства, выданную территориальным управлением. Просим не осуществлять несанкционированную торговлю у входа в рынок „Союз“, по улице Пушкина и вдоль трассы М-5 „Урал“ на Куйбышева, так как это мешает проезду автотранспорта и не безопасна для жителей», — сказала начальник отдела развития потребительского рынка, сферы услуг и муниципальных закупок администрации округа Луховицы Надежда Архипова.

Она добавила, что администрация совместно с полицией будет проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.