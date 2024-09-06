сегодня в 03:50

В Луганске военкора Прессу попытались взорвать при помощи букета

В Луганске на военного корреспондента попытались совершить покушение. Военкор с позывным Пресса обнаружила под дверью своей квартиры букет цветов, пишет ТАСС .

По словам корреспондента, она увидела букет сине-желтых цветов, после чего сразу закрыла дверь, надела бронежилет и вышла на балкон, чтобы вызвать саперов.

Прибывшие на место саперы обнаружили, что в букете было спрятано 5 кг пластида.

Злоумышленники, скорее всего, ожидали, что она либо возьмет в руки букет, либо случайно наступит на него. Опасный букет успешно обезвредили.

Ранее сообщалось, что осужденная по делу о гибели военкора Владлена Татарского Дарья Трепова* проходит процедуру этапирования в колонию для отбывания наказания в виде 27 лет заключения.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.