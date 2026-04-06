В Лотошинском округе назначили директора Микулинской гимназии

В Микулинской гимназии Лотошинского округа назначили нового директора — им стала Ольга Шевелева. Руководителя коллективу представили первый заместитель главы округа Александр Шагиев и начальник отдела по образованию Иван Левин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольга Шевелева ранее возглавляла детский сад № 10 «Колокольчик» в селе Микулино. В настоящее время учреждение присоединено к Микулинской гимназии и работает как дошкольное отделение.

«Ольга Васильевна — опытный педагог, воспитатель и руководитель. Микулинская гимназия — большой и сложный комплекс, который включает три школы и детские сады в трех населенных пунктах. Уверен, что при поддержке коллектива и администрации округа директор справится со своими задачами», — сказал Александр Шагиев.

Ольга Шевелева окончила Московский гуманитарный педагогический институт. Ее педагогический стаж составляет 22 года и 7 месяцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.