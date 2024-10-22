Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 14:11

В Лотошине прошел выездной прием представителей бизнес-омбудсмена и прокуратуры

В г. о. Лотошино руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова и заместитель начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области Александра Русина провели совместный прием предпринимателей. За защитой своих прав и законных интересов обратились четыре бизнесмена, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Со своими жалобами обратились предприниматели из Рузского округа, Черноголовки, Солнечногорска и Павловского Посада.

Жалобы касались бездействия сотрудников правоохранительных органов при проведении проверки о причинении предпринимателю имущественного ущерба, отказов администрации в предоставлении земельных участков, непринятия должностными лицами службы судебных приставов мер по исполнительным производствам.

Участники встречи уточнили ряд деталей у заявителей. По всем рассмотренным в ходе совместного приема обращениям будут проведены проверки и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования. Обращения предпринимателей остаются на контроле Аппарата Уполномоченного.

Жалобы можно направить:

почтой по адресу: Рублево-Успенское ш. 1-й км, д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский г. о., Московская обл., 143082;

электронной почтой: uzpp@mosreg.ru;

на сайт уполномоченного: uzpp.mosreg.ru

обратиться в общественную приемную уполномоченного в вашем городе (контакты общественных приемных можно узнать на сайте: uzpp.mosreg.ru );

по телефону контакт-центра уполномоченного 8 (800) 550-63-53.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.