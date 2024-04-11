В Лосино-Петровском прошло торжественное вручение первых паспортов

В торжественной обстановке юные жители Лосино-Петровского городского округа получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации, оформленные в многофункциональном центре, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Получение первого паспорта является знаменательным событием каждого молодого человека. Каждый гражданин Российской Федерации, достигнув 14-летнего возраста, обязан получить основной документ, удостоверяющий личность», — отметил директор МФЦ г. о. Лосино-Петровский Дмитрий Луженский.

Для получения паспорта в торжественной обстановке необходимо сообщить о своем желании специалисту многофункционального центра, который принимает документы. Подать документы на оформление можно в МФЦ городского округа Лосино-Петровский по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 24А. Офис работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

За первый квартал 2024 года в МФЦ городского округа Лосино-Петровский обратилось 125 юношей и девушек за оформлением своего первого паспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.



