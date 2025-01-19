В Лосино-Петровском прошли Крещенские служения

В храмах Лосино-Петровского округа прошли Крещенские служения, по традиции в ночь с 18-го на 19-е января верующие совершают обряд омовения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году в Лосино-Петровском обустроено два места для купаний: купель на Суворовских прудах и на территории Никольского храма. В каждом из них провели торжественную службу и чин великого освящения воды.

Для жителей установили шатры для переодевания и подготовили горячий чай. На объектах всю ночь дежурят врачи, сотрудники полиции, спасатели и волонтёры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.