В Лосино-Петровском прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства

В Лосино-Петровском проведен очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в сфере потребительского рынка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель мероприятия — навести порядок на объектах общественного питания и на торговых точках. Одно из направлений — пресечение нарушений в области миграционного законодательства.

В рейд по территории муниципалитета отправились сотрудники администрации и полиции.

У иностранных граждан были проверены документы. Кроме того, особое внимание уделили продаваемой продукции. Многие товары не маркированы и не прошли проверку по «Честному знаку». Все нарушения зафиксированы.

Напоминаем, в России действует национальная система цифровой маркировки «Честный знак» — это ваша защита от подделок, искусственного дефицита и роста цен. Приложение можно установить на телефон по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.