В Лосино-Петровском округе провели лекцию для мигрантов

Лекцию по вопросам адаптации и соблюдения законодательства провели для сотрудников предприятия «Комупак» в Лосино-Петровском округе. Во встрече приняли участие более 30 иностранных граждан, работающих на производстве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в рамках адаптационного курса Федерального агентства по делам национальностей. Программа направлена на интеграцию трудовых мигрантов, прибывших в Россию из стран ЕАЭС и в безвизовом порядке, а также на разъяснение норм российского законодательства.

Перед участниками выступили начальник управления территориальной безопасности администрации округа Сергей Бахин, старший участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Щелковское» Павел Корчагин и краевед, член межрегиональной общественной организации «Союз краеведов» Алексей Скворцов.

Спикеры рассказали об основах культуры и традициях России, правилах поведения в общественных местах. Отдельное внимание они уделили профилактике экстремизма и терроризма, а также ответственности за нарушение законодательства РФ. В завершение встречи участникам вручили информационные брошюры «Памятка для иностранных граждан».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.