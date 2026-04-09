В Лосино-Петровском обсудили переселение из аварийного жилья

Встреча с жителями по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда прошла в городском округе Лосино-Петровский. Глава округа Сергей Джеглав рассказал о выдаче денежных сертификатов и ходе строительства нового дома для переселенцев. Прием заявлений стартовал 31 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 31 марта в Подмосковье начался прием заявлений на получение денежных сертификатов для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилья. Мера поддержки расширяет возможности выбора квартир и повышает эффективность программы расселения.

В 2025 году стоимость одного квадратного метра по сертификату составляла 174 839 рублей, в 2026 году — 181 759 рублей. Минимальный размер сертификата превышает 5 млн рублей. В 2024–2025 годах 60 семей уже воспользовались выплатой и приобрели жилье в регионе. За этот период расселено 2 672 квадратных метра аварийного фонда. В 2025 году по всем направлениям переселения новое жилье получили 682 человека, расселено 9 410 квадратных метров.

Во встрече участвовали представители специализированного застройщика «Стимул», который завершает строительство дома на улице Гоголя в Лосино-Петровском. Жилой комплекс состоит из пяти 17-этажных секций. Первые три секции планируют сдать в этом году для переселенцев. В доме установлены окна, выполнена разводка электрики, заказаны двери и лифты, продолжаются фасадные работы. Квартиры передадут с отделкой под ключ.

«Отдельное спасибо нашему губернатору Андрею Воробьеву за внимание к проблеме и оперативные решения. Благодаря командной работе региона и муниципалитета в 2025 году округ признали самым эффективным в Подмосковье по ликвидации аварийного фонда — это общая большая победа!» — сказал Сергей Джеглав.

Глава округа подчеркнул, что программа переселения остается одним из приоритетов муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.