В Лобне состоялся фестиваль волонтерских организаций

Глава городского округа Лобня Анна Кротова приняла участие в фестивале «Ангелы наших дней». Мероприятие объединило более 15 благотворительных и добровольческих организаций округа, включая сообщество «Путь женщин» (организатор), волонтерскую группу «Свечной блиндажик» (партнер), благотворительные фонды «Мамы мира», «Круг» и активных жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На аллеях центрального парка Лобни были размещены информационные стенды, посвященные разнообразным направлениям добровольческой деятельности: помощь бездомным животным, экологические проекты, психологическая поддержка, развитие молодежных инициатив и другие важные темы.

Гостей фестиваля ждали выступления артистов театра «Камерная сцена». Андрей Сорока, Алексей Власов и Любава Аристархова исполнили песни советских композиторов, которые вызвали у слушателей теплые воспоминания. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах.

В рамках мероприятия Центральная лобненская библиотека организовала акцию, где каждый желающий мог написать письмо защитникам на передовую. Горожане разных возрастов рисовали открытки и складывали письма в конверт — треугольник.

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