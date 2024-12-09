В Лобне родители возмутились из-за «квадроберского» задания по литературе

В одном из лицеев Лобни пятиклассникам задали домашнее задание по литературе, которое возмутило их родителей. По словам взрослых, в нем есть «квадроберский» подтекст, сообщает SHOT .

Родителей разгневало домашнее задание, которое задала детям учительница лицея «Авиатика». Оно появилось в электронном дневнике.

Педагог предложила ребятам представить себя собакой Муму из одноименного рассказа Ивана Тургенева и описать, как проходит их день, что им нравится и не нравится, как они относятся «к своему хозяину», о чем мечтают.

Родители отметили, что они не понимают, как их дети должны выполнять подобное домашнее задание. Они увидели в нем «квадроберский» подтекст. Взрослые также предложили учителю, чтобы та сама изобразила Муму, показав на своем примере.

По предварительной информации, учитель по русскому языку и литературе, которая задала такое домашнее задание, устроилась на работу в лицей недавно. Она преподает всего несколько месяцев.

Ранее Минпросвещения призвало не распространять в Сети видео с квадроберами. По мнению ведомства, это может спровоцировать детей на подражание.