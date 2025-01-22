В Лобне прошла акция памяти жертв блокадного Ленинграда

21 января в рамках дня памяти жертв блокадного Ленинграда и 80-летия Победы над фашизмом учащиеся школы № 2 городского округа Лобня — члены детской организации «Орлята России» вместе со своими учителями и наставниками-старшеклассниками изготовили памятный символ — ласточку, несущую письмо. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Весной 1942 года на груди практически каждого ленинградца можно было увидеть жетон — ласточку, несущую письмо. Это был символом надежды, веры и силы духа несломленного народа. Мы решили рассказать нашим ученикам об этом периоде истории нашей страны и вместе с ними сделать ласточек в знак памяти и солидарности с жителями блокадного Ленинграда», — рассказали педагоги школы.

В Лобне уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для ребят регулярно проводят уроки мужества, экскурсии и кинопоказы, призванные воспитать любовь к Родине и уважение к ее жителям и истории.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.