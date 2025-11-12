В Лобне прошел международный многожанровый конкурс «Зажигаем звезды»

Во дворце культуры «Чайка» городского округа Лобня прошел международный многожанровый конкурс «Зажигаем звезды», организованный Липецкой академией культуры и искусства Липецка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе приняли участие более 38 коллективов из Подмосковья и других городов России, а также гости из республики Беларусь - всего более 300 участников, среди них как взрослые, так и дети.

Номинации включали хореографию, цирковое искусство, инструментальное исполнительство, художественное слово и вокальное творчество.

Лобненцы завоевали несколько гран-при в разных номинациях:

«Академический хор» — народный коллектив академический хор ветеранов «Серебряные росы» под руководством Ирины Сероглазовой;

«Вокал» — вокальный коллектив «Трио МИРА», руководитель — Ирина Сероглазова;

«Эстрадный вокал» — Инга Молодчинина, Мария Селигерская и Алла Борисова;

«Инструментальное творчество фортепиано» — Изабелла Бандарева, руководитель — Ирина Сероглазова;

«Академический вокал» —Бондарева Изабелла, руководитель — Ирина Сероглазова;

«Академический вокал» — Детский вокальный ансамбль «Утренние звезды», руководитель — Светлана Бойцова;

«Эстрадный вокал» — дуэт Елизаветы и Максима Шликов, руководитель — Светлана Бойцова.

Кроме того, Лауреатами 1 степени в номинации «Вокал соло» стали воспитанницы Ирины Сероглазовой Маргарита Спиридонова и Нина Абрамова.

Отличились и другие творческие объединения города. Так, вокальный ансамбль «Карамель» из Дворца творчества «Планета талантов» также завоевал Гран-При. Студия современного танца DRIVE DANCE из ДК «Луговая» представила на суд жюри композицию «Рили-рили» в постановке художественного руководителя коллектива хореографа Дарьи Дудашвили. Коллектив также завоевал Гран-При конкурса.

Воспитанник Лобненской детской школы искусств Богдан Марьин получил Гран-при в номинации «Инструментальное исполнительство», а хореографический ансамбль «Радость» - 3 Гран-при в номинации: народный танец «Казачок», народный танец «Казачий пляс», народный танец «Плясовая».

В Лобне уделяется большое внимание творческому развитию молодежи. Здесь работают различные объединения, участники которых показывают высокие результаты на фестивалях и конкурсах различного уровня.

