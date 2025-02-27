В Лобне прошел концерт в честь года Защитника Отечества

Во Дворце творчества «Планета талантов» городского округа Лобня прошел концерт, посвященный году Защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации округа.

В зале присутствовали члены городской общественной организации «Дети-узники фашизма», представители городского отделения общественной организации «Ветераны вооруженных сил РФ», учащиеся, родители и педагоги.

Со сцены звучали песни о мужестве, героизме и любви к Родине в исполнении вокальных ансамблей «Карамельки» и «Почемучки». Юные артисты театральной студии «Пилигрим» и «Событие» прочитали стихи. Хореографический ансамбль «Сувенир» представил танцевальные номера.

«Это мероприятие стало символом благодарности и признательности тем, кто посвятил свою жизнь служению Родине», — прокомментировали организаторы.

В завершение праздника гостей ждали мастер-класс по изготовлению куклы-сувенира и чаепитие.

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