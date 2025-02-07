В Лобне продолжается VII фестиваль семейного чтения

В Центральной библиотеке городского округа Лобня пройдет литературная встреча, на которую приглашаются жители города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В эту субботу состоится «Зимняя академия»: встреча физиков и лириков, приуроченная к Дню Российской науки.

Гостями мероприятия станут: представитель науки, специалист в области точных дисциплин, член союза писателей России и союза писателей европейских стран Александр Крохин и диакон русской православной церкви, профессиональный художник, мастер мозаичного искусства Дмитрий Котов. Тема встречи: «Легенда у нас дома».

Организаторы обещают интересную программу и сюрпризы для всех участников.

Мероприятие состоится 8 февраля в 14:00 по адресу: Лобня, улица Чехова, 5. Для участия необходимо записаться по телефону: 8 926 842 70 39.

Следующие встречи VII Фестиваля семейного чтения пройдут:

9 февраля (14:00) — сказочная перезагрузка «Снежная королева»;

15 февраля (14:00) — закрытие фестиваля.

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