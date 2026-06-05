В Лобне построят храм Константина и Елены

Молебен на строительство нового храма в честь святых Константина и Елены прошел 3 июня в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Церковь возведут на улице Верхней рядом с Цыганским прудом по благословению епископа Кирилла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Богослужение в день памяти святых совершил благочинный Лобненского церковного округа, настоятель Киово-Спасского храма протоиерей Михаил Трутнев. Новый храм построят по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. Земельный участок для строительства выделил комитет лесного хозяйства Московской области.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.