В Лобне 6 марта проведут мастер-класс к 8 Марта

Творческий мастер-класс для детей пройдет 6 марта в МФЦ Лобни ко Международному женскому дню. Юные жители смогут сделать праздничные поделки для близких, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мероприятие состоится 6 марта в 15:00 по адресу: г. Лобня, ул. Ленина, д. 21. Участники смогут своими руками создать оригинальные поделки, которые станут подарком для родных и близких.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.